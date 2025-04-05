محرز ممرر حاسم في “داربي جدة”

بصم الدولي الجزائري، رياض محرز، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه الأهلي أمام الإتحاد، برسم الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وساهم نجم الخضر، محرز، في منح التقدم لصالح فريقه، في المواجهة التي تجري فعالياتها الآن، بملعب “الملك عبد الله” بالعاصمة جدة، بعد أن نفذ ركنية بإحكام في الدقيقة الـ51 من الشوط الثاني، سجل منها زميله إيبانيز، هدف التقدم لصالح الأهلي.

ليعدل المنافس النتيجة، نادي الإتحاد، عند الدقيقة الـ74 عن طريق اللاعب، ديابي، بمرور رائع وتسديدة أرضية سكنت شباك الأهلي.

ليصل بذلك رياض محرز، للمساهمة التهديفية العاشرة هذا الموسم في دوري روشن، حيث سجل 5 أهداف و قدم 5 تمريرات حاسمة، من أصل 24 مباراة.