محرز منتظر أساسيا اليوم ضد الريال

سيواجه الدولي الجزائري، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، ريال مدريد الإسباني، في إطار ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن تشكيلتي الفريقين الأساسية، والتي ستعرف بدء محرز اللقاء أساسيا من جانب السيتي.

كما سيدخل ريال مدريد المباراة بتشكيلته التي أقصى بها حامل اللقب تشلسي.

وسيعاني السيتي، من غيابات عديدة في خطوطه الدفاعية بغياب الظهير كانسيلو المعاقب، و والكر والمدافع جون ستونز المصابان.

كما سيلجأ المدرب غوارديولا، للقيام بالعديد من التغييرات لتدارك هذه الغيابات المؤثرة بصفوف فريقه.