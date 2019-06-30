محرز: «منذ رحيل غوركيف لم نعمل على الجانب التكتيكي حتى مجيء بلماضي»!

قال إن المنتخب سيدخل مواجهة تنزانيا بارتياح بعد تأهله إلى الدور الثاني

«الفوز بمباراتين لا يجعل منا البرازيل وطموحنا الذهاب بعيدا في الكان»

اعترف قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بأن الأمور تغيرت كثيرا منذ مجيء المدرب جمال بلماضي.

وأكد أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها أن المنتخب لم يكن يعمل إطلاقا على الجانب التكتيكي منذ رحيل الفرنسي كريستيان غوركيف.

إلى غاية مجيء بلماضي، وأوضح في هذا الصدد: «أصبحنا نعمل كثيرا على الجانب التكتيكي منذ مجيء بلماضي.

وهو ما لم يحدث إطلاقا مع ثلاثة أو أربعة مدربين أشرفوا على المنتخب بعد غوركيف، بلماضي يصرّ على عدة نقاط ويعرف كيف يحفّزنا في الميدان.

أضف إلى ذلك أن بعض اللاعبين وصلوا إلى مرحلة معينة من النضج، على سبيل المثال فيغولي، براهيمي.

ماندي وبونجاح، فضلا عن وجود بعض العناصر التي تملك الخبرة مثل ڤديورة، وأسماء شابة مثل بن ناصر،

وهو مزيج جيد من اللاعبين»، وأضاف: «نحاول توظيف خبرتنا من التجارب السابقة في الكان، والمدرب يقوم بعمل جيد،

صحيح أننا فزنا بمباراتين حتى الآن، لكن هذا لا يجعل منا البرازيل وعلينا مواصلة التركيز والعمل وتقديم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير الجزائرية».

«في السابق كنا نلعب لأنفسنا والأمور تغيّرت مع بلماضي»

أكد محرز أن لاعبي المنتخب كانوا يلعبون لأنفسهم نوعا ما في السابق، عكس ما هو عليه

الحال حاليا، أين أصبحوا مجموعة واحدة، وهو ما ظهر في مباراة السنغال، وقال: «في السابق كنا نلعب لأنفسنا نوعا ما،

صحيح كنا مجموعة واحدة لكننا لم نظهر ذلك كما ينبغي في الميدان، مع بلماضي الأمور تغيرت لأنه يصر كثيرا على ذلك».

وأردف: «أنا جزء من مجموعة، وعندما أدخل جيدا معها بإمكان مهاراتي الفردية البروز، ضد السنغال لعبنا

كمجموعة واحدة وكلٌّ حارب وقدم ما لديه، ولم نغشّ، لكن هذا لا يعني أننا كنا نغشّ في السابق».

وفيما إذا كان سقف الطموحات قد ارتفع بعد الفوز على السنغال قال: «لم نرفع من سقف طموحاتنا

لأن هدفنا دائما هو الذهاب إلى أبعد الحدود، أشعر أن الجميع مركز ومحفز والفوز على كينيا و

السنغال منحنا الكثير من الثقة، وسندخل مواجهة تنزانيا بارتياح بعد أن ضمنا التأهل».

وفيما إذا كان يشعر بالضغط خصوصا وأنه ينشط في أحد أكبر الأندية الأوروبية قال: «لا أكذب..

اللعب في فريق كبير يفرض عليك بعض الضغط عندما تأتي إلى المنتخب، هناك ترقب لصنع الفارق

وقيادة المنتخب، لكن إفريقيا وأوروبا مختلفتان تماما، ورغم ذلك سنحاول صنع الفارق ونحن في حاجة لجميع اللاعبين».