محرز مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي السعودي المقبلة

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، إمكانية غياب الدولي الجزائري رياض محرز عن المباراة القادمة لفريقه الأهلي السعودي.

وأكدت أن رياض محرز يعاني من المرض على مستوى الصدر، قد تكون نزلة برد اضطرته للجوء إلى استخدام الأكسجين. ولم يستطع إجراء عملية الاستشفاء خلال الحصة التدريبية في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت مصادر سعودية أن النجم السابق لمانشستر سيتي لن يشارك، بنسبة كبيرة، في مباراة الأهلي أمام فريق جندل. بينما سيكون حاضراً لدعم زملائه من المدرجات.

للإشارة، احتفل ابن حي سارسيل الباريسي، اليوم الاثنين، باليوم الوطني السعودي، مرتديا الزي العربي للمملكة العربية السعودية.