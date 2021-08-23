محرز مهدد بالغياب عن مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو لهذا السبب!

سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي أمام ورطة حقيقية خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 شهر سبتمبر المقبل، بسبب غياب الثنائي رياض محرز وسعيد بن رحمة.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، قد اعتذر عن انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري بسبب قيود السفر المفروضة في المملكة المتحدة، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على ثنائي المنتخب الجزائري سعيد بن رحمة ورياض محرز.

وأشار خطاب الإتحاد الإنجليزي إلى الإجراءات الإحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

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