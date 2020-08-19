محرز مهدد بفقدان مكانته مع السيتي بسبب برنامج الفيفا الجديد!

سيكون فريق مانشستر سيتي في ورطة حقيقة هذا الموسم بسبب البرنامج الجديد الذي أعدته الفيفا بالنسبة للمنتخبات العالمية.

وجاء في بيان الفيفا أنه تم استبدال فترة المباريات الدولية التى كان مقررا إقامتها بدءا من 31 أوت الجارى إلى 8 سبتمبر المقبل، بفترة أخرى تبدأ فى 24 جانفي إلى 1 فيفري 2022.

وأوضح فيفا أن هذا هذا القرار يسرى على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلزام للاعبين من الاتحادات الأعضاء في سبتمبر 2020.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية هذا القرار بمثابة الورطة الحقيقية بالنسبة للأنية، بما فيها فريق مانشستر سيتي الذي سيخسر خدمات العديد من اللاعبين بمن فيهم “رياض محرز ” الذي سيكون مع المنتخب الجزائري، غابريال خيسوس، يان كوتو، إيدرسون وفيرناندينيو مع البرازيل، أغويرو وأوتاماندي مع الأرجنتين.