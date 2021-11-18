محرز مهدّد بالحرمان من المونديال رفقة 10 نجوم عالميين

تواجد قائد المنتخب الوطني رياض محرز ضمن قائمة إستثنائية لنجوم عالميين مهدّدون بعدم المشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال موقع “أبسارفاسيو” المهتم بالشؤون الرياضية، إنّ المونديال قد يحرم من خدمات أحد أفضل اللاعبين في العالم.

كما أكّد، أن 10 لاعبين مهمّين في الساحة الكروية العالمية سيغيبون بنسبة كبيرة. والأمر يتعلّق بكريستيانو رونالدو، جورجينيو، محمد صلاح، صاديو كرينيار، غاريث بايل، دافيد الابا، لويس سواريز، روبن ليفادندوفسكي،ألكسيس سونشاز. فيكتور ليندلوف.

يذكر، أن محرز سيكون مجبر رفقة زملائه في المنتخب الوطني على الإطاحة بالمنتخب الذي سيواجهونه في الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

كما يملك نجم مانشيستر سيتي إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك بحكم أن مباراة الذهاب ستلعب خارج القواعد والإياب سيلعب بمصطفى تشاكر.

عادت ذاكرة الجماهير الجزائرية اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 إلى يوم المباراة الشهيرة “أم درمان” الشهيرة التي أطاح فيها أنذاك القائد عنتر يحي وزملائه بمنتخب مصر.

وهي المباراة التي شهدت تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2010 بعد قذيفة عنتر يحي في شباك الحارس عصام الحضري.

ويوافق اليوم 18 نوفمبر 2009، إحياء المناسبة التي مرت عنها 12 سنة. وهو اليوم الذي يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة للجماهير التي تنقلت بقوة إلى السودان لتشجيع سعدان ولاعبيه .

كما تمنى البعض من الجماهير إعادة سيناريو الإطاحة بـ “الفراعنة” مجددا في المباراة الفاصلة المقبلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. على أمل إعادة السيناريو نفسه.

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