محرز: “مواجهة الأرجنتين صعبة ويجب علينا الحفاظ على تركيزنا”

اعترف قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بصعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، في افتتاح مشوار “الخضر” في نهائيات كأس العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته على العزيمة الكبيرة التي تحذو لاعبي المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح محرز، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بإيطاليا اليوم الاثنين، أن المنتخب الأرجنتيني يعَدُّ من أقوى المنتخبات على الساحة الكروية، سواء من الناحية البدنية أو من حيث أسلوب اللعب المميز.

وقال نجم الأهلي السعودي: “الأرجنتين منتخب قوي جدًا بدنيًا، ويلعب بأسلوب خاص ومميز.. من جانبنا، عملنا بجد خلال التدريبات من أجل التحضير الجيد، والأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على تركيزنا على أنفسنا، واللعب كتشكيلة واحدة. كما أن صناعة الانسجام بيننا أمر مهم جدًا، مع إظهار عزيمة كبيرة في أسلوب لعبنا من أجل استعادة التفاهم الجماعي فوق أرضية الميدان. هذا هو هدفنا”.

وختم محرز تصريحاته بالحديث عن أهمية المباريات التحضيرية، قائلاً: “مواجهة منتخب مثل أوروغواي، الذي يعَدُّ من المنتخبات الكبيرة، هو اختبار مهم لنا لمعرفة مستوانا. نحن نواصل العمل من أجل تطوير أنفسنا والتقدم أكثر”.