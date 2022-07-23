محرز: “مواجهة بايرميونيخ اختبار جيد بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن الودية التي ستجمعهم ببايرنميونيخ جد مفيدة بالنسبة لفريقه.
وصرح محرز، للموقع الرسمي للسيتي: “بايرن ميونيخ فريق كبير، وسنخوض اختبار جيد بالنسبة لنا أمام فريق جيد”.
كما أضاف: “فريقنا ليس جاهزا بعد بنسبة 100%، لذل هذه المباراة ستكون تحضيرية بالنسبة لنا، لكنها تبقى مواجهة قوية”.
يذكر أن رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، يواجه وديا، اليوم السبت، بايرن ميونخ، تحضيرا للموسم الجديد.
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