محرز: “مواجهة بايرميونيخ اختبار جيد بالنسبة لنا”

اعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن الودية التي ستجمعهم ببايرنميونيخ جد مفيدة بالنسبة لفريقه.

وصرح محرز، للموقع الرسمي للسيتي: “بايرن ميونيخ فريق كبير، وسنخوض اختبار جيد بالنسبة لنا أمام فريق جيد”.

كما أضاف: “فريقنا ليس جاهزا بعد بنسبة 100%، لذل هذه المباراة ستكون تحضيرية بالنسبة لنا، لكنها تبقى مواجهة قوية”.

يذكر أن رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، يواجه وديا، اليوم السبت، بايرن ميونخ، تحضيرا للموسم الجديد.