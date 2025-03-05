محرز: “مواجهة بوتسوانا في رمضان صعبة لكننا سنعود بالفوز”

أكد قائد “الخضر” رياض محرز، بأن العناصر الوطنية جاهزة للعودة بانتصار من مواجهتها لمنتخب بوتسوانا، بالرغم من أن المباراة ستُلعب نهارا في شهر رمضان.

ويحل المنتخب الوطني، يوم الـ 21 مارس الجاري، ضيفا على بوتسوانا. بداية من الساعة 14:00، في لقاء يندرج ضمن الجولة الخامسة من مونديال 2026.

وعن هذه المواجهة قال نجم مانشستر سيتي السابق: “مباراة بوتسوانا ستكون صعبة.. سفر طويل وفي شهر رمضان، لكن سنتمكن منها”.

وسُئل محرز، حول إذا ما كانت هناك محاولات لتغيير توقيت اللقاء، واللعب بعد الافطار. وردّ: “لا أعلم ولكن حاليا هي في الساعة الثالثة، ويجب أن نركز على هذه المباراة”.

كما أكد محرز، في تصريحات خص بها موقع “وين وين” القطري، أمس الثلاثاء، عقب قيادته ناديه الأهلي السعودي، لفوز رائع أمام الريان القطري. قرّبه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جاهزيته لتربص “الخضر” المقرر انطلاقه بعد حوالي 10 أيام من الآن.