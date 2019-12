محرز مُرشح لجائزة جديدة في “مانشستر سيتي”

وتم ترشيح هدف “رياض محرز” العالمي أمام “تشيلسي” حينما تفنن في مراوغة المدافعين قبل أن يسكن الكرة في شباك “كيبا”.

كما أن هدف “رياض” ثمين للغاية لأنه كان أمام خصم عنيد وهدف الفوز لأشبال “غوارديولا”.

وينافس محرز كل من “والكر، دي بروين، أدريان بيرنابي وسترلينغ” بالإضافة إلى هدفي فريق “مانشستر سيتي” للسيدات.

Now this is a tough choice! Who you got for @nissan Goal of the Month?

— Manchester City (@ManCity) December 5, 2019