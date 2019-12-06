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محرز مُرشح لجائزة جديدة في “مانشستر سيتي”

الرياضة
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محرز مُرشح لجائزة جديدة في “مانشستر سيتي”
بقلم أمير بهلول

كشف الموقع الرسمي لنادي “مانشستر سيتي”، عن الأهداف المرشحة لجائزة هدف “الشهر” في الفريق.

وتم ترشيح هدف “رياض محرز” العالمي أمام “تشيلسي” حينما تفنن في مراوغة المدافعين قبل أن يسكن الكرة في شباك “كيبا”.

كما أن هدف “رياض” ثمين للغاية لأنه كان أمام خصم عنيد وهدف الفوز لأشبال “غوارديولا”.

وينافس محرز كل من “والكر، دي بروين، أدريان بيرنابي وسترلينغ” بالإضافة إلى هدفي فريق “مانشستر سيتي” للسيدات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=737066

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