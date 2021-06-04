محرز مُرشح لجائزة خاصة في مانشستر سيتي

رُشح اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري رياض محرز لجائزة خاصة في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي رفقة الثنائي، الدولي البلجيكي كيفين دي بروين و الألماني إلكاي غوندوغان.
الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم تغريدة جاء فيها:”من سيفوز بجائزة بطل الضغط العالي في مانشستر سيتي؟.. صوت الآن في جوائز ميديا “، هذا وترك الحساب الحرية لمُحبي السيتيزنس من أجل اختيار الفائز عبر نشر رابط التصويت.
من سيفوز بجائزة بطل الضغط العالي في مانشستر سيتي؟
صوت الآن في جوائز ميديا #MideaAwards 🏆
🤝 @MideaWorld | #Midea
🔷 #السيتي pic.twitter.com/deLgRb7dyp
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 3, 2021
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