محرز مُرشح لجائزة خاصة في مانشستر سيتي

رُشح اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري رياض محرز لجائزة خاصة في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي رفقة الثنائي، الدولي البلجيكي كيفين دي بروين و الألماني إلكاي غوندوغان.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم تغريدة جاء فيها:”من سيفوز بجائزة بطل الضغط العالي في مانشستر سيتي؟.. صوت الآن في جوائز ميديا “، هذا وترك الحساب الحرية لمُحبي السيتيزنس من أجل اختيار الفائز عبر نشر رابط التصويت.