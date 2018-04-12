محرز مُرشح لجائزة “لاعب الموسم”

رُشح الدولي الجزائري، رياض محرز للحصول على جائزة “لاعب الموسم” مع ناديه “ليستر سيتي” نظرا لتألقه اللافت في “البريمير ليغ”.

ويمتلك الجناح الأيسر الطائر فُرصة كبيرة للحصول على هذا اللقب الشخصي ولو أن المُنافسة ستكون شرسة مع النيجيري “ويلفريد نديدي”.

ويُقدم صاحب المُراوغات السحرية موسما كبيرا مع “الفوكسيس” بتمكنه من تسجيل عشرة أهداف كاملة وتقديم ثمانية تمريرات حاسمة لحد الساعة.

ويسعى نجم “الخضر” للمواصلة على هذا المنوال، فيما تبقى من مُباريات الموسم، لرفع قيمته أسابيع قليلة قبل إفتتاح الميركاتو الشتوي.