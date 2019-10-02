“محرز” مُرشح للتتويج بجائزة جديدة مع “السيتي”

الرياضة
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“محرز” مُرشح للتتويج بجائزة جديدة مع “السيتي” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رُشح النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتتويج بجائزة أفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر سبتمبر المنقضي.

وسينُافس محرز على الجائزة زميليه كيفين دي بروين ورودريغو المـتألقين أيضا بشكل لافت للإنتباه خلال شهر سبتمبر.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأربعاء صورة للثلاثي المرشح للجائزة.

وأُرفقت الصورة بتسائل:”من تختارونه كأفضل لاعب خلال شهر سبتمبر في فريقنا مانشستر سيتي؟”.


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