“محرز” مُرشح للتتويج بجائزة جديدة مع “السيتي”

وسينُافس محرز على الجائزة زميليه كيفين دي بروين ورودريغو المـتألقين أيضا بشكل لافت للإنتباه خلال شهر سبتمبر.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأربعاء صورة للثلاثي المرشح للجائزة.

وأُرفقت الصورة بتسائل:”من تختارونه كأفضل لاعب خلال شهر سبتمبر في فريقنا مانشستر سيتي؟”.

⚽️ Rodrigo

⚽️ @Mahrez22

⚽️ @DeBruyneKev

Who you got for September's @EtihadAirways Player of the Month?

🔵 #ManCity

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2019