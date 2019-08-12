محرز مُقبل على “حرب” جديدة!

سيكون الدولي الجزائري، رياض محرز، على موعد مع دخول “معركة” جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لجريدة “ذو التايمز” البريطانية.

وأشارت الصحيفة بأن الجناح الطائر، عليه عدم الإكتفاء بعرضه الرائع في الجولة الأولى من “البريمير ليغ” للمُحافظة على مكانته الأساسية.

وأوضحت بأن إبن “سارسال” مُقبل على “معركة التيارات” مع زميله “بيرناردو سيلفا”، لضمان منصب الجناح الأيمن فيما تبقى من الموسم.

وأكد ذات المصدر، بأن اليساري قام بخطوة مميزة بداية الأسبوع أمام “واست هام”، ولكن ذلك لا يعني بأنه حسم السباق.

وشددت على أن “بيرناردو” لن يبقى مكتوف الأيدي، وهو الذي كان واحدا من أحسن لاعبي “السكاي بلوز” الموسم الماضي.

ويرتقب أن تعرف الفترة اللاحقة مُنافسة شرسة بين صاحبي المُراوغات القاتلة، وهو ما سيعود بالفائدة على كليهما لا محالة.