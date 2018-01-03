أبدى النجم الجزائري الدولي ولاعبُ “ليستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” سعادته البالغة بالمستويات التي يُقدمها مع فريقه في الأسابيع الماضية.

أخرها ضد “هيديرسفيلد تاون” الإثنين عندما سجل هدفا رائعا بكرة على الطائر وبصم على تمريرة حاسمة لزميله الدولي الجزائري “سليماني”.

ونشر “الأشقر” صورتين له وهو يحتفل بهدفه الرائع في مُباراة فريقه الأخيرة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

مُرفقا إياهم بعبارة:”يا لها من بداية رائعة لسنة 2018″ في تأكيد مُباشر على إنبهاره بالأداء الذي يُقدمه مؤخرا.

حيث وصل لهدفه 7 هذا الموسم في “البريمرليغ” بعد مرور 22 جولة إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.