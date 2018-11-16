“محرز” مُندهش من “الحرب الفايسبوكية” بين الجزائريين والمصريين!

ظهر، رياض محرز، مُستغربا لوجود حرب بين الجماهير الجزائرية والمصرية في “الفايس بوك”، بسببه وبسبب هداف “ليفربول” الإنجليزي، محمد صلاح.

وقال الجزائري بنبرة ضاحكة :”لا، لا أعلم بما يحدث، أعتقد بأنه لا حاجة لوجود حرب من أجل موضوع مثل هذا”.

وواصل في نفس السياق :”محمد صلاح لاعب جيد، ولا داعي لوجود مثل هذه الخلافات”.

ليختم :”على كل حال هذه النزاعات أصبحت أمرا طبيعيا، في وسائل التواصل الإجتماعي، وهذا ليس بالغريب”.

يُشار بأن مُحبي نجم “ليستر سيتي” وعُشاق “الفرعون”، يتواجدون في حالة إشتباك دائم “فايسبوكيا” لتحديد من هو الأفضل بينهما.