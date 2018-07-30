“محرز” مُهدد بتضييع مواجهة “الكومونيتي شيلد”

يتجه الدولي الجزائري، رياض محرز، لتضييع مُباراة “الكومونيتي شيلد”، والتي ستجمع ناديه الجديد “مانشتسر سيتي” بنظيره “تشيلسي”، يوم الأحد القادم.

وأشارت مُختلف التقارير الإعلامية البريطانية، لإستحالة تعافي صاحب المُراوغات في الموعد المُحدد، نظرا لحاجته لفترة راحة مُطلقة مع تفادي الإحتكاكات.

وينتظر الجميع التقرير الرسمي لـ”السكاي بلوز”، بشأن الوضعية الصحية للجناح الطائر، والتي تُثير قلق مُحبيه خاصة وأن إصابته تبدو مُعقدة.

وظهر محرز في وضعية سيئة، عند عودته مع فريقه للأراضي الإنجليزية، وكان يتكىء على “العكازات” من أجل السير بطريقة طبيعية.