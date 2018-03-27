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محرز :”نتطور تدريجيا وإيران إختبار حقيقي”

الرياضة
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محرز :”نتطور تدريجيا وإيران إختبار حقيقي”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز بأن “الخضر” يتطورون شيئا فشيئا في الفترة الأخيرة، بغرض إسترجاع بريقه الضائع في السنوات الماضية.

وقال الجناح الطائر :”نحن نتقدم بشكل تدريجي، والمُباريات الودية فُرصة جيدة من أجل الفوز وإسترجاع الثقة، هذا ضروري بالنسبة لنا”.

وأردف :”لدينا مُباراة تحضيرية أمام إيران التي تعتبر خصما عنيدا، وسنعمل لتقديم عرض جيد على أرضية الميدان مع تحقيق الفوز”.

وأنهى إبن “سارسال” حديثه :”المُواجهة ستكون مُعقدة بالنسبة لنا، ونستهدف الإنتصار فيها، وسنرى إن كانت إختيارا يُمكننا الإستفادة منه للمُستقبل”.

رانا جايين درجة درجة..


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