محرز :”نتطور تدريجيا وإيران إختبار حقيقي”

إعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز بأن “الخضر” يتطورون شيئا فشيئا في الفترة الأخيرة، بغرض إسترجاع بريقه الضائع في السنوات الماضية.

وقال الجناح الطائر :”نحن نتقدم بشكل تدريجي، والمُباريات الودية فُرصة جيدة من أجل الفوز وإسترجاع الثقة، هذا ضروري بالنسبة لنا”.

وأردف :”لدينا مُباراة تحضيرية أمام إيران التي تعتبر خصما عنيدا، وسنعمل لتقديم عرض جيد على أرضية الميدان مع تحقيق الفوز”.

وأنهى إبن “سارسال” حديثه :”المُواجهة ستكون مُعقدة بالنسبة لنا، ونستهدف الإنتصار فيها، وسنرى إن كانت إختيارا يُمكننا الإستفادة منه للمُستقبل”.

رانا جايين درجة درجة..