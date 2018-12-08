محرز “نجم الكريسمس”..

الرياضة
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محرز “نجم الكريسمس”..
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبرت “الإنديبندت” بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، هو اللاعب الذي يستحق المُتابعة خلال قمة اليوم السبت، بين “مانشستر سيتي” و”تشيلسي”.

وتوقعت الصحيفة البريطانية، مواصلة اليساري كأساسي في تشكيلة “غوارديولا”، نظرا للمُستوى الرائع الذي يُقدمه كُل مرة يتحصل فيها على فُرصته.

واشار ذات المصدر، بأن إبن “سارسال” مُرشح ليكون نجم فترة “الكريسمس” مع “السكاي بلوز” والتي ستكون حافلة بالمُباريات القوية والمثيرة.

يُذكر بأن نجم المنتخب الوطني، أختير أفضل لاعب في الجولة الماضية من “البريميرليغ” بتسجيله لهدف وتقديم لكرة حاسمة أمام “واتفورد”.


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