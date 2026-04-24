محرز: “نحن متواجدون في النهائي للمرة الثانية ونريد تحقيق كل شيء”

تحدث الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، عن نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيجمعهم غدا السبت، بفريق ماتشيدا الياباني، مبرزا تحمسهم الكبير.

وصرح محرز، في الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “نحن متواجدون في النهائي للمرة الثانية على التوالي، ونحن متحمسون للغاية”.

كما أضاف: “في هذا الموسم أصبحنا أكثر هدوء وتركيز، لا يعني أننا أقل شغف، بالعكس نحن نملك الخبرة الكافية الآن”.

وتابع رياض محرز: “نرغب بتحقيق كل شيء، نريد الفوز بجميع المباريات دائمًا، ونتطلع للانتصار في مواجهة الغد، وبذل قصارى جهدنا”.