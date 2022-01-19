أكد الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه وزملاءه متعودون على الضغط، معترفا في ذات الوقت بأن مباراة الغد لن تكون سهلة.

وصرح محرز، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية: “نحن متعدون على الضغط، ونعيشه دائما، قبل كل مباراة”.

كما أضاف: “صحيح أن هناك ضغط إضافي حاليا، بالنظر لنتائجنا السابقة، ومن أجل تحقيق الفوز لضمان التأهل”.

وتابع رياض محرز: “ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة، الكل يطمح في التأهل، ما يجعل أن المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين”.