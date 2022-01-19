محرز: “ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة”
بقلم تيغرمت كريم
أكد الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه وزملاءه متعودون على الضغط، معترفا في ذات الوقت بأن مباراة الغد لن تكون سهلة.
وصرح محرز، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية: “نحن متعدون على الضغط، ونعيشه دائما، قبل كل مباراة”.
كما أضاف: “صحيح أن هناك ضغط إضافي حاليا، بالنظر لنتائجنا السابقة، ومن أجل تحقيق الفوز لضمان التأهل”.
وتابع رياض محرز: “ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة، الكل يطمح في التأهل، ما يجعل أن المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين”.
رابط دائم : https://nhar.tv/DEcfS