محرز: “ندرك مدى صعوبة “الكان” وعلينا فرض أنفسنا منذ البداية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث قائد الخضر رياض محرز، عن مشاركتهم في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بساحل العاج.
وقال محرز في هذا الخصوص: “كأس أفريقيا لها طابع خاص، لا يوجد مرشح مفضل، ربما باستثناء منتخب ساحل العاج، كونه البلد المضيف”.
كما أضاف: “أفريقيا حقا قارة خاصة، ولها ظروف خاصة، المنتخب الأكثر استعدادًا، ومع القليل من الحظ، سينجح في الوصول إلى النهاية”.
وأردف: “هناك الكثير من المنتخبات القوية، بالنسبة لنا صحيح أننا نملك تجربة بتتويجنا في 2019، وفي 2022 خرجنا من الدور الأول”.
وتابع رياض محرز: “نحن نعرف هذه البطولة وصعوباتها، الأمر متروك لنا لفرض انفسنا منذ البداية خلال هذا “الكان””.
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