محرز: “نستحق الـ 3 نقاط ضد السبيرز”

تمكن الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه “ليستر سيتي” للفوز على ضيفه “توتنهام” سهرة أمس الثلاثاء في مباراة الجولة الـ 14 من البريمرليغ.

محرز كان وراء تسجيل الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي إنتهت بتفوق “الفوكسيس” بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وقال نجم ليستر: “سجلنا هدفين رائعين، وكان لابد من ذلك من أجل تحقيق الفوز ضد فريق مثل توتنهام”.

وأضاف: “في الشوط الأول قدمنا كل شيء، سجلنا هدفين وقمنا بعمل دفاعي كبير، وفي الشوط الثاني قمنا بتسيير المباراة”.

وختم كلامه: “نستحق الفوز بالنقاط الـ 3 ضد السبيرز”.

يذكر أن محرز خرج في الدقيقة الـ 76 تحت تصفيقات حارة من جماهير الكينغ باور.