محرز :”نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا”

أكد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، عزمه التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق النهائي المرتقب أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وقال محرز خلال الندوة الصحفية التي عقدها مدربه يايسله، اليوم الجم، “أشعر بفخر كبير لتمثيل النادي الأهلي، فالمشاركة في البطولة القارية تمثل إنجازاً شخصياً ومصدر سعادة عميقة”.

وأضاف: “سنقاتل من أجل الفوز، ونحن واثقون تماماً أن جهودنا طوال الموسم أهلتنا للوصول إلى النهائي القاري”.

كما أبرز أهمية الجماهير في هذا الموعد، قائلاً: “هدفنا رفع الكأس وإدخال الفرح إلى قلوب جماهيرنا الوفية التي تُعد دائماً مصدر دعم كبير”.

وتابع: “لاعبو الأهلي يتمتعون بخبرة واسعة، وسنخوض النهائي بعقل هادئ وروح تنافسية عالية”.

وختم تصريحاته بالقول: “ندرك أن مباراة الغد ستكون تحدياً كبيراً، لكن الفريق مستعد تماماً لمواجهتها بكل تركيز وانضباط”.