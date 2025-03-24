محرز :”نستهدف الفوز أمام موزمبيق وتعزيز الريادة”

أبدى قائد الخضر رياض محرز تفائله الكبير في قيادة رفقائه لتحقيق فوز جديد داخل القواعد سهرة الغد أمام منتخب موزمبيق في تصفيات مونديال 2026.

“المقابلة مهمة كثرا لنا، لعبنا مباريات حاسمة و مباراة الغد ستكون ضمن المباريات الخمس، سنلعب داخل القواعد، لهذا أقول أننا جاهزين، سنلعب المباراة بملعب جميل جدا، و أمام أنصارنا الذي أتمنى أن يدعموننا”.

كما أضاف رياض محرز في حديثه عن اهمية نقاط المباراة ” ضيعنا نقاط مواجهتين، عرفنا كيفية العودة إلى الطريق الصحيح، وتصدر ريادة الترتيب، المهم آن سنعمل للعب مباراة كبيرة غدا، للتقدم أكثر و البقاء في ريادة الترتيب”.

وختم كلامه الذي خص به الجمهور الجزائري “نحن فخورون جدا،ومحفزين كثيرا لملاقاة الجماهير و الجميع بملعبنا،أضن أن تشكيلتنا لم تتغير كثيرا، وهذا عامل جيد للاستقرار”.