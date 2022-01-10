محرز: “نعمل على تسخير خبرتنا لتسهيل اندماج الجدد”

تحدث قائد المنتخب الوطني رياض محرز، عن اللاعبين الجدد في صفوف الخضر ضمن هذا الكان، ومدى اندماجهم في المجموعة.

وصرح محرز، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، والتي تسبق مواجهة سيراليون.

“نعمل على تسخير خبرتنا لمساعدة وتسهيل اندماج زملائنا الجدد في أقرب وقت، رغم أنهم محترفين ويدركون كيفية سير الأمور”.

كما أضاف قائد المنتخب الوطني: “الأسماء الجديد في المنتخب الوطني أكدوا استحقاقهم التواجد معنا، وعليهم التعود على الأجواء”.

يذكر أن كل من بن دبكة، شتي وتوقاي، يشاركون لأول مرة رفقة المنتخب الوطني، بعد اقتناع بلماضي بمستواهم

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وجه الدولي الجزائري، رياض محرز رسالة متفائلة لمحبي الخضر، قبل دخولهم لأجواء الكان، وملاقاة سيراليون، بعد ظهيرة بعد غد الثلاثاء.

وظهر نجم مانشسر سيتي في فيديو على الحساب الرسمي لـ”الكاف” قال فيه :”أهلا معكم رياض محرز، نحن في كأس إفريقيا”.

وواصل :”أشكر الجزائريين على دعمهم لنا، وسنجعلهم فخورين بنا”.

واستلم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، اليوم الأحد، لوحة تذكارية، عن مشاركة المنتخب الوطني في الطبعة الـ33 من “الكان”.

وشارك لاعبي وأعضاء طاقم المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، في اجتماع مع أعضاء الكاف، ومنظمي “كان الكاميرون”.

وتم خلال هذا الإجتماع، شرح الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا، خاصة منها الجانب التحكيمي.

كما تسلم قائد الخضر رياض محرز، لوحة تذكارية من مسؤولي “الكاف”، عن مشاركة في الطبعة الـ33 من كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون.