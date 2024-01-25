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الرياضة

محرز: “نملك لاعبين شبان وموهوبين لكن هذا لا يكفي للتتويج بـ”الكان””

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “نملك لاعبين شبان وموهوبين لكن هذا لا يكفي للتتويج بـ”الكان””
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أكد رياض محرز، بأن المنتخب الوطني، يضم لاعبين شبان جد موهوبين، مشيرا في ذات الوقت بأن هذا لا يكفي للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ونقل تلفزيون “النهار” تصريح محرز، أين قال: “نملك عدة لاعبين شبان موهوبين، لكن هذا لا يكفي للتتويج بكأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف قائد الخضر: “امتلكنا أجيالا رائعة لم تتوج بأي لقب، نحن توجنا بها ولم نسجل أي هزيمة طيلة ثلاثة سنوات وبعدها تعثرنا”.

وتابع رياض محرز: “ما بين منافستي “الكان”، كنا نحقق الفوز داخل وخارج الديار، لكن خلال البطولة لا ننجح في ذلك”.

رابط دائم : https://nhar.tv/B5uWs
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