محرز: “نملك لاعبين شبان وموهوبين لكن هذا لا يكفي للتتويج بـ”الكان””

أكد رياض محرز، بأن المنتخب الوطني، يضم لاعبين شبان جد موهوبين، مشيرا في ذات الوقت بأن هذا لا يكفي للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ونقل تلفزيون “النهار” تصريح محرز، أين قال: “نملك عدة لاعبين شبان موهوبين، لكن هذا لا يكفي للتتويج بكأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف قائد الخضر: “امتلكنا أجيالا رائعة لم تتوج بأي لقب، نحن توجنا بها ولم نسجل أي هزيمة طيلة ثلاثة سنوات وبعدها تعثرنا”.

وتابع رياض محرز: “ما بين منافستي “الكان”، كنا نحقق الفوز داخل وخارج الديار، لكن خلال البطولة لا ننجح في ذلك”.