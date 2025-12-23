محرز: “نملك مجموعة مميزة وعلينا إظهار ذلك أمام السودان”

أبرز نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، أنه لا يهتم بالانتقادات على اعتبار أنها جزء من كرة القدم، موضحا أن كل تركيزه منصب على قيادة “الخضر” لتقديم دورة قوية في المغرب.

وسُئل محرز، عن الانتقادات التي تلاحقه بسبب تراجع مستوياته. منذ مغادرته “البريميرليغ” الانجليزية، نحو دوري “روشن” السعودية.

ورد قائد “الخضر”: “هذا جزء من اللعب، نتقدم في السن ونُغيّر البطولات.. الانتقادات دائما موجودة، شخصيا لا أركز على هذا الأمر”.

وواصل محرز: “أركز فقط على ما يمكنني القيام به وما يمكن تقديمه للمنتخب، والأهم بالنسبة لي هو أن نحقق شيئا ما معا”.

قبل أن يختم نجم “المان سيتي” الانجليزي السابق، أن المنتخب الوطني. يملك كل المؤهلات لتقديم مستويات قوية في الـ”كان”، وقال: “أظن أننا نملك القدرات والامكانيات.. لدينا مجموعة مميزة وعلينا اظهار ذلك غدا والتأكيد على أن كل شيء على ما يرام”.