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الرياضة

محرز: “هالاند لاعب رائع ويملك أسلوب مختلف عن سترلينغ وخيسوس”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “هالاند لاعب رائع ويملك أسلوب مختلف عن سترلينغ وخيسوس”
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أشاد الدولي الجزائري رياض محرز، نحم مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله الجديد في الفريق أرلينغ هالاند، وأسلوب لعبه.

وصرح محرز، خلال ندوة صحفية للسيتي: “هالاند إضافة جيدة للفريق، وكما قلت سابقا، هو لاعب شاب، وجيد جدا”.

كما أضاف: “من الجيد تواجد هالاند معنا في الفريق، لكن لا يمكنني الحديث عن الانسجام فيما بيننا قبل اللعب معه”.

وأردف محرز: “هالاند لديه طريقة لعب مختلفة عن سترلينغ، وخيسوس، لكن ذلك لن نغير من طريقة لعب الفريق”.

وتابع رياض محرز: “عدة لاعبين عادرو الفريق، والتحق آخرون، لكن الطريقة التي يعتمدها غوارديولا منذ التحاقه بالسيتي لن تتغير”.

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