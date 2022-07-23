محرز: “هالاند لاعب رائع ويملك أسلوب مختلف عن سترلينغ وخيسوس”

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز، نحم مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله الجديد في الفريق أرلينغ هالاند، وأسلوب لعبه.

وصرح محرز، خلال ندوة صحفية للسيتي: “هالاند إضافة جيدة للفريق، وكما قلت سابقا، هو لاعب شاب، وجيد جدا”.

كما أضاف: “من الجيد تواجد هالاند معنا في الفريق، لكن لا يمكنني الحديث عن الانسجام فيما بيننا قبل اللعب معه”.

وأردف محرز: “هالاند لديه طريقة لعب مختلفة عن سترلينغ، وخيسوس، لكن ذلك لن نغير من طريقة لعب الفريق”.

وتابع رياض محرز: “عدة لاعبين عادرو الفريق، والتحق آخرون، لكن الطريقة التي يعتمدها غوارديولا منذ التحاقه بالسيتي لن تتغير”.