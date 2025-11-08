محرز هدافاً و يقود الأهلي للفوز أمام الاتحاد

قاد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم السبت، ناديه الأهلي السعودي لتحقيق فوز ثمين أمام الاتحاد بهدف دون رد، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وسجل محرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة دقيقة من الإيفواري فرانك كيسيي.

ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس ضمن جدول الترتيب العام.

النجم الجزائري بصم على أداء مميز كعادته، حيث نال أعلى تنقيط في المباراة (8.5).

وشارك حتى الدقيقة 89، مقدماً 3 تمريرات مفتاحية، ومراوغة ناجحة، إضافة إلى تدخلين ناجحين على الكرة واسترجاع 5 كرات، كما أتم 15 تمريرة ناجحة من أصل 17 محاولة، ليؤكد من جديد قيمته الفنية الكبيرة في تشكيلة الأهلي.

من جانبه، شارك الدولي الجزائري الآخر حسام عوار أساسياً مع نادي الاتحاد في مركز صانع الألعاب. قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 77.

وقدم أداءً متوسطاً بنقطة 6.5، حيث فاز بـ3 من أصل 11 صراعاً على الكرة، ونجح في استرجاع كرتين، مع مراوغة ناجحة واحدة و30 تمريرة دقيقة من أصل 35.

بهذا الانتصار، عزز الأهلي موقعه ضمن كوكبة المقدمة، بينما تراجع الاتحاد للمركز الثامن برصيد 11 نقطة.