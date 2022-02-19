محرز هدافا ويتعرّض لهزيمة قاسية في لقاء ناري

شارك الدولي الجزائري رياض محرز بديلا في المباراة الدراماتيكية بين مانشيستر سيتي وتوتنهام في قمة الجولة 26 من البريمرليغ اليوم.

وقدّم رياض محرز مباراة جيّدة على طول الخط. بعدما أشركه المدرب بيب غوارديلولا في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني. أين سجّل الهدف الثاني لفريقه عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 92، قبل أن يعود هداف توتنهام من جديد يسجّل الهدف القاتل في المباراة لتنتهي أطوار المباراة بفوز توتنهام بثلاثية مقابل اثنين.

وكان رياض قد دخل بديلا لرحيم ستيرلنيغ، أين قدّم دفعة معنوية وغيّر مجريات اللعب. كما كاد رياض ان يقلب النتيجة. في العديد من الأوقات. بعدما شكّل عدد من الهجمات الخطيرة. التي لم يفلح في تجسيدها إلى أهداف مهاجمو السيتيزنس.