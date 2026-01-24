محرز هدافا و يقود الأهلي لفوز عريض على نيوم

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم السبت، ناديه الأهلي لتحقيق فوز مستحق أمام نيوم بثلاثية نظيفة (3-0).

في اللقاء الذي جرى على ملعب الملك خالد بمدينة تبوك، لحساب الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

وشارك قائد “الخضر” في كامل أطوار المواجهة، مقدّمًا أداءً قويًا وفعّالًا، تُوّج بتسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 64، مؤكّدًا دوره المحوري في المنظومة الهجومية لفريقه، وصانعًا للفارق في اللحظات الحاسمة.

ومن جانب نادي نيوم، شهدت المباراة مشاركة الدولي الجزائري الآخر سعيد بن رحمة كبديل عند الدقيقة 72، غير أنه لم يتمكن من تقديم الإضافة المرجوة في ظل تفوق واضح للأهلي وسيطرته على مجريات اللقاء.

ونال محرز تنقيطًا مميزًا بلغ 8.2، ليعكس المستوى الكبير الذي ظهر به، حيث يُعد هذا الهدف الثاني له في دوري روشن هذا الموسم، بعد خوضه 13 مباراة، كما قدّم 3 تمريرات حاسمة خلال 1126 دقيقة لعب.

ويواصل رياض محرز إثبات قيمته الفنية وخبرته الكبيرة في الملاعب السعودية، ليبقى أحد أبرز نجوم الدوري، وورقة رابحة في تشكيلة الأهلي مع توالي الجولات.