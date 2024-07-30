محرز هداف في ودية الأهلي و الرياض

بصم الجناح الأيمن للمنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، اليوم الثلاثاء، على هدف في مواجهة فريقه الأهلي والرياض الودية.

وشارك لاعب الخضر محرز، كأساسي في هذه المواجهة الودية التحضيرية للموسم الجديد، والتي إحتضنها ملعب “سبورتسينتروم” بالنمسا.

وتمكن رياض محرز، من تسجيل الهدف الثاني، لصالح فريقه، بعد خطأ من حارس المنافس، داخل منطقة العمليات، في المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن.