محرز: “هذا الثلاثي قادر على تحقيق مشوار كروي مهم”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى قائد الخضر، ونجم مانشيستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، على زملائه في المنتخب الوطني، وبالتحديد الثلاثي بن ناصر، أوناس، عطال.
وصرح محرز، “le media carré”، بخصوص بن ناصر: “أظن أن لاعب مثل بن ناصر قادر على تحقيق مشوار مهم في مسيرته”.
كما أضاف: “نفس الشيء بالنسبة لآدم اوناس، رغم أنني لا أفهم جيدا مساره، لكن أتمنى أن يتمكن من العودة بقوة”.
وتابع رياض محرز: “عطال أيضا قادر على تقديم مشوار كبير، لولا الإصابات التي تعيقه في كل مرة، كما يوجد لاعبين آخرين جيدين”.
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