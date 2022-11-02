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الرياضة

محرز: “هذا الثلاثي قادر على تحقيق مشوار كروي مهم”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “هذا الثلاثي قادر على تحقيق مشوار كروي مهم”
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أثنى قائد الخضر، ونجم مانشيستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، على زملائه في المنتخب الوطني، وبالتحديد الثلاثي بن ناصر، أوناس، عطال.

وصرح محرز، “le media carré”، بخصوص بن ناصر: “أظن أن لاعب مثل بن ناصر قادر على تحقيق مشوار مهم في مسيرته”.

كما أضاف: “نفس الشيء بالنسبة لآدم اوناس، رغم أنني لا أفهم جيدا مساره، لكن أتمنى أن يتمكن من العودة بقوة”.

وتابع رياض محرز: “عطال أيضا قادر على تقديم مشوار كبير، لولا الإصابات التي تعيقه في كل مرة، كما يوجد لاعبين آخرين جيدين”.

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