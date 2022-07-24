محرز: “هذا الموسم سنبلغ نهائي رابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ثقته الكبيرة في بلوغه رفقة ناديه نهائي رابطة الأبطال في موسمها الجديد.
ونقلت صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية تصريحات محرز، أين قال: “في الموسم الماضي، كنا نستحق بلوغ نهائي رابطة الأبطال”.
كما أضاف: “صحيح أننا لم نفعل ذلك في الموسم الماضي، لكنني أعتقد أننا سنكون هناك هذا الموسم”.
وتابع رياض محرز: “أهم شيء بلوغ النهائي، لأنها أصعب خطوة، بعدها الأمر يعود أحيانا للحظ،الموهبة، ومن يصنع الفارق”
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