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محرز: “هذا ما أطمح إليه مع ليستر.. ولأول مرة أعيش هذا الأمر” !

الرياضة
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محرز: “هذا ما أطمح إليه مع ليستر.. ولأول مرة أعيش هذا الأمر” ! محرز على كرسي الإحتياط خلال مواجهة ليستر سيتي بمانسشتر سيتي
بقلم أمير بهلول

تحدث الجزائري “رياض محرز” نجم ليستر سيتي للموقع الرسمي للنادي وأكد أنه يهدف لتسجيل أكثر من 10 أهداف ومنح أكثر من 10 تمريرات حاسمة.

وقال محرز: “عندما أواجه وست بروميتش أقدم أداءً كبيرا، أتمنى أنّ أسجل هدفا يوم غد والأهم أن يفوز الفريق”.

وأضاف: “بطبيعة الحال دائما تضع هدفا لنفسي وأطمح لتجاوز عقبة الـ10 أهداف و10 تمريرات حاسمة مع الفوكسيس”.

وتابع: “لا أريد الضغط عن نفسي كثيرا، أقترب من تحقيق هدفي مع ليستر لكن يبقى الأهم مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات”.

وأردف قائلا: “هذا الأسبوع كان جيد عكس الأسبوع الماضي الذي كان البرد فيها قارصا للغاية”.

وختم كلامه: “لم أشاهد مثل هذا البرد في حياتي منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم”.

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