محرز: “هذا ما أطمح إليه مع ليستر.. ولأول مرة أعيش هذا الأمر” !

تحدث الجزائري “رياض محرز” نجم ليستر سيتي للموقع الرسمي للنادي وأكد أنه يهدف لتسجيل أكثر من 10 أهداف ومنح أكثر من 10 تمريرات حاسمة.

وقال محرز: “عندما أواجه وست بروميتش أقدم أداءً كبيرا، أتمنى أنّ أسجل هدفا يوم غد والأهم أن يفوز الفريق”.

وأضاف: “بطبيعة الحال دائما تضع هدفا لنفسي وأطمح لتجاوز عقبة الـ10 أهداف و10 تمريرات حاسمة مع الفوكسيس”.

وتابع: “لا أريد الضغط عن نفسي كثيرا، أقترب من تحقيق هدفي مع ليستر لكن يبقى الأهم مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات”.

وأردف قائلا: “هذا الأسبوع كان جيد عكس الأسبوع الماضي الذي كان البرد فيها قارصا للغاية”.

وختم كلامه: “لم أشاهد مثل هذا البرد في حياتي منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم”.