محرز: “هذا ما ينقص عطال وأوناس لتحقيق مشوار كبير”

إعتبر الدولي الجزائري رياض محرز، أن المنتخب الجزائري يملك جيلا من اللاعبين الموهوبين، اللذين بإمكانهم تحقيق مشوار كروي كبير، على غرار يوسف عطال، وآدم أوناس.

وقال محرز، في هذا الخصوص، في حوار عبر “انستغرام”: “هناك عدة لاعبين جزائريين شباب يملكون امكانيات كبيرة، على غرار عطال، وأوناس”.

وأضاف: “عطال بإمكانه تحقيق مشوار كروي كبير، لكنني أعتبره مجنونا نوعا ما، بالنظر لطريقته في اللعب، حيث يدافع ويهاجم دون توقف”.

وتابع قائد الخضر: “أوناس أيضا، هناك العديد لم يكتشف بعد امكانياته الحقيقية، وأضن أنه لا يقدم حقا كل ما لديه من امكانيات”.

وأردف رياض محرز: “بالإضافة لعطال، وأوناس هناك عدة أسماء أخرى، على غرار بوداوي، لكن ينقصهم بعض النضج، لتحقيق مشوار كروي كبير”.