محرز.. هذا هو أفضل مهاجم على مرّ العصور

اختار الدولي الجزائري رياض محرز فريق الأحلام الذي يحلم باللعب له، والبعض من اللاعبين لمجاورتهم في نفس الفريق.

ونقل موقع “onvoittout” الفرنسي تصريحات قائد الخضر حينما قال “سأبدأ برونالدو البرازيلي ووميسي من ورائه، كما سأعرض نفسي. إلى جانب ميسي معي للمراوغة وإعطاء. الكرة لرونالدو حتى يتمكن من إنهاء الهدمات. ستكون شراكة رائعة على أرض الواقع”.

وأضاف نجم مانشيستر سيتي “لقد عايشيت أوقات مهاجمين رائعين مثل كريستيانو وليفاندوفكسي ووبن زيمة وابراهيموفيتش. لكن أصر على أن رونالدو البرازيلي أفضل مهاجم على الإطلاق”.

كما اختار محرز الحارس السابق لمنتخب فرنسا بارتيز في حراسة المرمى ونغولو كونتي في الوسط.