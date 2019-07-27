محرز: “هذا هو الفيديو الذي أدهشني لإحتفالات الجزائريين”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، اندهاشه بالإحتفالات التي صنعها أنصار الخضر، بعد هدفه في مرمى نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشف رياض محرز، في هذا الخصوص، خلال حوار لصحفة “ليكيب” الفرنسية: “تلقيت الكثير من الفيديوهات، الخاصة بذلك الهدف”.

وأضاف قائد الخضر: “هناك فيديو، في الجزائر، أين كان الشارع مهجورا وصامت، وبمجرد تسجيلي للهدف انفجر الشارع، وخرج الجميع من كل مكان”.

وتابع رياض محرز: “الشارع امتلئ في الحال، والكل يتعانق، أمر رائع مشاهدة ذلك، هذه لحظات سحرية، تشعرك بالسعادة”.

يذكر أن رياض محرز، منح الجزائر التأهل للدور النهائي من “كان 2019″، بعد هدفه الحاسم في الدقيقة الأخيرة من مباراتهم أمام نيجيريا، عن طريق مخالفة مباشرة.