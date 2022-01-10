محرز.. هذا هو هدفنا في الكان 2021

سار قائد الخضر، رياض محرز، على نفس نهج جمال بلماضي، عندما أكد بأن المنتخب الوطني يمتلك طموحات كبيرة في “الكان 2021”.

كما صرّح نجم مانشستر سيتي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة سيراليون في افتتاح كأس إفريقيا. “مثلما قال بلماضي نحن هنا للدفاع عن اللقب”.

في حين واصل:”المأمورية صعبة، لأن مستوى المنافسين ارتفع مقارنة بطبعة مصر”. و”من جهتنا نريد تكرار نفس الإنجاز التاريخي المحقق في القاهرة”.

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وجه الدولي الجزائري، رياض محرز رسالة متفائلة لمحبي الخضر، قبل دخولهم لأجواء الكان، وملاقاة سيراليون، بعد ظهيرة بعد غد الثلاثاء.

وظهر نجم مانشسر سيتي في فيديو على الحساب الرسمي لـ”الكاف” قال فيه :”أهلا معكم رياض محرز، نحن في كأس إفريقيا”.

وواصل :”أشكر الجزائريين على دعمهم لنا، وسنجعلهم فخورين بنا”.

واستلم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، اليوم الأحد، لوحة تذكارية، عن مشاركة المنتخب الوطني في الطبعة الـ33 من “الكان”.

وشارك لاعبي وأعضاء طاقم المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، في اجتماع مع أعضاء الكاف، ومنظمي “كان الكاميرون”.

وتم خلال هذا الإجتماع، شرح الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا، خاصة منها الجانب التحكيمي.

كما تسلم قائد الخضر رياض محرز، لوحة تذكارية من مسؤولي “الكاف”، عن مشاركة في الطبعة الـ33 من كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون.