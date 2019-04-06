“محرز” :”هذه هي الأغاني التي نسمعها قبل المُباريات”

كشف الدولي الجزائري، “رياض محرز”، بأن غرف تبديل ملابس نادي “مانشستر سيتي”، تعرف أجواء إحتفالية مميزة جدا قبل أي مُباراة.

وصرّح إبن “سارسال” لموقع “بليتشر ريبورت” الأمريكي قائلا :”أنا شخصيا أسمع كثيرا من أغاني الراب الفرنسي، خاصة أيام اللقاءات الرسمية”.

وواصل في نفس السياق :”قبل المُباريات نضع كثيرا من الموسيقى الإسبانية، والريغي تون، إضافة لأغاني الكندي درايك، لتخفيف حدة الضغط”.

يُذكر بأن نجم المنتخب الوطني، مُرشح لمواصلة ظهوره الأساسي مع “السكاي بلوز”، عشية اليوم أمام “برايتون” في كأس الإتحاد الإنجليزي.