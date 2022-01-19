محرز.. هذه هي الرسالة التي يمكنني توجيهها لزملائي اللاعبين
وجه قائد المنتخب الوطني رياض محرز، رسالة مقتضبة لزملائه اللاعبين، بخصوص مباراة الغد التي ستجمعهم بمنتخب كوت ديفوار.
وقال محرز، في هذا الخصوص: “رسالتي للاعبين هي بسيطة، كل مباراة ندخلها نلعب من أجل الجزائر لذا علينا تقديم مجهود أكبر”.
كما أضاف قائد الخضر: “علينا أن نكون طبيعيين، والكل يدرك ما عليه القيام به فوق أرضية الميدان في مباراة الغد”.
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محرز: “ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة”
أكد الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه وزملاءه متعودون على الضغط، معترفا في ذات الوقت بأن مباراة الغد لن تكون سهلة.
وصرح محرز، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية: “نحن متعدون على الضغط، ونعيشه دائما، قبل كل مباراة”.
كما أضاف: “صحيح أن هناك ضغط إضافي حاليا، بالنظر لنتائجنا السابقة، ومن أجل تحقيق الفوز لضمان التأهل”.
وتابع رياض محرز: “ندرك أن مباراة الغد لن تكون سهلة، الكل يطمح في التأهل، ما يجعل أن المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين”.
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