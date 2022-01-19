محرز.. هذه هي الرسالة التي يمكنني توجيهها لزملائي اللاعبين

وجه قائد المنتخب الوطني رياض محرز، رسالة مقتضبة لزملائه اللاعبين، بخصوص مباراة الغد التي ستجمعهم بمنتخب كوت ديفوار.

وقال محرز، في هذا الخصوص: “رسالتي للاعبين هي بسيطة، كل مباراة ندخلها نلعب من أجل الجزائر لذا علينا تقديم مجهود أكبر”.

كما أضاف قائد الخضر: “علينا أن نكون طبيعيين، والكل يدرك ما عليه القيام به فوق أرضية الميدان في مباراة الغد”.

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