محرز: “هكذا رفضني فريق سارسيل في بداية الأمر” !

كشف نجم المنتخب الوطني “رياض محرز” عن الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الكروي، قبل تسجيله في فريق سارسيل.

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

“أول ذكرى لي في عالم كرة القدم، كانت يوم إصطحبني والدي الله يرحمو لتسجيلي في نادي سارسيل كان عمري 5 سنوات ولكنهم إشترطوا أن أكون 6 سنوات وقمنا بكل المحاولات من أجل قبولي آنذاك ، وتوجهت بعدها إلى أصدقائي من أجل التباهي بأنني إنضممت إلى نادي سارسيل، إلى درجة أن أحد أصدقائي ذهب هو الأخر للإنضمام إلى هذا النادي، أبي كان يسكن على بعد 5 دقائق من الملعب”.