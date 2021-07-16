محرز :”هل يوجد مستوى أعلى من مانشستر سيتي؟”

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز، بأنه مُستمر مع ناديه مانشستر سيتي، لأنه لا يرى من يوفر له ظروف التنافس في المُستوى العالي، أفضل من “السكاي بلوز”، وذلك عكس ما يتم تداوله مؤخرا، عن إمكانية رؤيته بألوان جديدة خلال الموسم الكروي المُقبل.

ونقل موقع “سبورتس إيلوسترايتد” تصريحات عن الجناح الطائر قائلا :”هل سأنتقل لمُستوى أعلى؟ هل يوجد مُستوى أعلى من مانشسر سيتي؟ لا أعتقد ذلك”.

وجاءت خرجة صاحب القدم اليُسرى السحرية، لتؤكد بأنه مُستمر مع تشكيلة بيب جوارديولا، رغم الإشاعات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص إمكانية تغييره للأجواء.