محرز: “واثقون من قدرتنا على التتويج بكأس إفريقيا”

الرياضة
  • -
  • 0
محرز: “واثقون من قدرتنا على التتويج بكأس إفريقيا”
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “رياض محرز” عن تفاؤله الكبير بقدرة الخضر على العودة بالتاج القاري من الأراضي المصرية.

وقال “محرز” في تصريحات للصحافة القطرية: “بالطبع المهمة ستكون صعبة، لكننا واثقون بقدرتنا على تحقيق اللقب”.

وأضاف: “تدربنا جيدا والجميع جاهز لرفع التحدي، وتربصنا في قطر من أجل  التعود على الأجواء المناخية لنضمن بذلك جاهزية الفريق للمنافسة القارية”.

يذكر أن المنتخب الجزائري وصل سهرة أمس الثلاثاء إلى العاصمة المصرية “القاهرة” وسيخوض أول حصة تدريبية له سهرة اليوم الأربعاء في ملعب “بيترو سبورت”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com