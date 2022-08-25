محرز وادم وناس وبن ناصر يتعرّفون على منافسيهم في رابطة الأبطال

تعرف ثلاثي الخضر رياض محرز. اسماعيل بن ناصر. ادم وناس. على منافسيهم رفقة أنديتهم في منافسة رابطة أبطال أوروبا خلال القرعة التي جرت اليوم الأربعاء.

و تعرّف رياض محرز رفقة فريق مانشسستر سيتي على منافسيهم والأمر يتعلّق بكل من فريق إشبيلية ، بوروسيا دورتموند،كوبنهاغن،

كما تعرّف ادم وناس رفقة فريقه نابولي على منافسيه والأمر يتعلّق بكل من ليفربول و اجاكس أمستردام إلى جانب بي اس في اندوفن.

و سيواجه اسماعيل بن ناصر رفقة فريقه ميلان كل من تشلسي وسالزبورغ إلى جانب دينامو زغرب.