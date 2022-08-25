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الرياضة

محرز وادم وناس وبن ناصر يتعرّفون على منافسيهم في رابطة الأبطال

بقلم عزيز طالبي
محرز وادم وناس وبن ناصر يتعرّفون على منافسيهم في رابطة الأبطال
محرز
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تعرف ثلاثي الخضر رياض محرز. اسماعيل بن ناصر. ادم وناس. على منافسيهم رفقة أنديتهم في منافسة رابطة أبطال أوروبا خلال القرعة التي جرت اليوم الأربعاء.
و تعرّف رياض محرز رفقة فريق مانشسستر سيتي على منافسيهم والأمر يتعلّق بكل من فريق إشبيلية  ، بوروسيا دورتموند،كوبنهاغن،
كما تعرّف ادم وناس رفقة فريقه نابولي على منافسيه والأمر يتعلّق بكل من ليفربول و اجاكس أمستردام إلى جانب بي اس في اندوفن.
و سيواجه اسماعيل بن ناصر رفقة فريقه ميلان كل من تشلسي وسالزبورغ إلى جانب دينامو زغرب.

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