محرز: والدتي لعبت دورا كبيرا في احترافي وعائلتي سعيدة في السعودية

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، في تصريحات عبر حصة “كورة بريك” التي يقدمها النجم الإنجليزي السابق، ريو فرديناند، تفاصيل مؤثرة حول بداياته الصعبة، مؤكداً أن والدته لعبت الدور الأكبر في تحقيق حلمه بالاحتراف.

وأوضح قائد المنتخب الوطني أنه كان يلعب في أحد أندية الدرجة الثامنة بفرنسا عندما تلقى فرصة لخوض تجارب أداء مع نادٍ من الدرجة الرابعة، لكنه لم يكن يملك تكاليف السفر بسبب الظروف المادية الصعبة بعد وفاة والده.

وقال محرز: “والدتي لم تكن تعمل وكانت تعيل أربعة أطفال، ومع ذلك تمكنت من توفير 150 يورو حتى أتمكن من السفر وخوض الاختبار”. وأضاف: “قلت لها وقتها لا تقلقي، سأعيد لك المال. سافرت وقضيت الليلة عند أحد معارفي وأجريت تجارب الأداء، ثم وقعت عقداً لمدة عام”.

وتحدث نجم أهلي جدة عن تجربته في السعودية، معبّراً عن سعادته بالعيش هناك، مؤكدا أن الدوري السعودي يتطور باستمرار من خلال استقطاب نجوم عالميين ولاعبين شباب. مشيراً إلى أن الأجواء المثالية التي يوفرها النادي جعلت عائلته تشعر بالاستقرار والسعادة.

من جانب آخر، أشاد محرز بموهبة لامين يامال، مؤكداً أنه قادر على “تحطيم أي ظهير”، كما أثنى على مايكل أوليسي. معتبراً أنه يشبهه كثيراً في أسلوب اللعب، مضيفاً: “يفعل كل شيء كنت أفعله سابقاً، إنه لاعب مميز منذ أيامه مع كريستال بالاس”.