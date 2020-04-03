محرز والسيتي في طريقهم إلى بؤرة فيروس كورونا !

الرياضة
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محرز والسيتي في طريقهم إلى بؤرة فيروس كورونا !
بقلم يونس رزيق

فجرت صحيفة “ذ الصن” البريطانية مفاجئة من العيار الثقيل، صبيحة اليوم الجمعة عندما كشفت عن وجود إقتراح لإكمال الدوري الإنجليزي خارج أراضها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن هناك مقترح من أحد الأندية الإنجليزية لإجراء مباريات البريمرليغ المتبقية في الصين، بعدما تمكنت هذه الأخيرة من محاربة هذا الفيروس.

للتذكير فإن الدوري الانجليزي يتبقى عليه 9 جولات فقط وتم تأجيلهاحتى نهاية أفريل الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، وترغب الأندية في استكماله حيث أن الإلغاء سيكبدهم خسائر تقدر بـ 762 مليون جنيه إسترليني.


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