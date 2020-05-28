“محرز” و”السيتي” يؤكدان أن كل شيء على ما يرام !

الرياضة
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“محرز” و”السيتي” يؤكدان أن كل شيء على ما يرام !
بقلم أمير بهلول

لم تكن عودة لاعبي كرة القدم إلى التدريبات بعد أزمة فيروس كورونا سهلة على الجميع، غير أن “محرز” كان دائما مصرا على أن كل شي سيكون على ما يرام.

ةنشر الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” صورة لـ “رياض محرز” في تدريبات الفريق في إشارة إلى أن كل شيء على مايرام.

وجاء في تغريدة “السيتي” عبر التويتر: “طلة ساحر العرب رياض محرز تشير أن كل شيء على ما يرام”.

يذكر أنه من المبرمج استئناف الدوري الإنجليزي منتصف الشهر المقبل على أن تكون بداية الموسم الجديد  في شهر سبتمبر.


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